Общество

Псковская делегация победила на форуме «Социальный десант» в Калининграде

Две победы одержала делегация Псковской области на форуме «Социальный десант» в Калининграде. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Денис Зиязов занял первое место с интерактивным фильмом «Ты-режиссер». «Идея фильма в том, что зритель сможет выбирать сюжетную линию самостоятельно. Росмолодежь заинтересована взять проект на сопровождение и поддержку», - отметил глава региона.

А Максим Валуев из Великих Лук в рамках форума получил грант на 190 000 рублей. «Так держать! Его проект "Активная неделя" - это совокупность досуговых мероприятий, которые помогут подросткам сконцентрироваться на образовании, чтобы избежать негативного влияния общества», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что участники форума обсудили такие социальные темы, как профилактика потребления психоактивных веществ, асоциального поведения и экстремизма. Кроме того, прошли курсы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и информационной безопасности.

«Такие форумы помогают обмениваться опытом и получать новые знания из разных областей. Приятно, что в нашем регионе растет активная молодежь, с принципами социальной ответственности!» - добавил губернатор.