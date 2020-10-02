Губернатор: Около половины гостей псковской ярмарки не соблюдали санитарные правила

Около половины гостей областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень - 2020» в Пскове не соблюдали санитарные правила. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Всего в ярмарке приняли участие несколько тысяч человек. «Все развлекательные мероприятия были под запретом, продавцам и покупателям было предписано соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора, - отметил глава региона. - К сожалению, санитарные правила соблюдали далеко не все. Около половины всех гостей ярмарки проигнорировали требования безопасности».
«Никто не хочет возвращения жестких ограничительных мер, которые скажутся и на комфорте граждан, и на региональной экономике. Прошу всех помнить об этом и беречь свое здоровье и безопасность окружающих», - добавил Михаил Ведерников.