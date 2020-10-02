Общество

Губернатор: Около половины гостей псковской ярмарки не соблюдали санитарные правила

Около половины гостей областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень - 2020» в Пскове не соблюдали санитарные правила. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.





Всего в ярмарке приняли участие несколько тысяч человек. «Все развлекательные мероприятия были под запретом, продавцам и покупателям было предписано соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора, - отметил глава региона. - К сожалению, санитарные правила соблюдали далеко не все. Около половины всех гостей ярмарки проигнорировали требования безопасности».

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«Пандемия изменила наши правила поведения в общественных местах и, считаю, игнорирование масочного режима - это просто неуважение по отношению к другим гражданам, - продолжил губернатор. - Каждый из нас может представлять угрозу даже не подозревая об этом, поскольку COVID часто протекает бессимптомно». «Пандемия изменила наши правила поведения в общественных местах и, считаю, игнорирование масочного режима - это просто неуважение по отношению к другим гражданам, - продолжил губернатор. - Каждый из нас может представлять угрозу даже не подозревая об этом, поскольку COVID часто протекает бессимптомно».

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«Никто не хочет возвращения жестких ограничительных мер, которые скажутся и на комфорте граждан, и на региональной экономике. Прошу всех помнить об этом и беречь свое здоровье и безопасность окружающих», - добавил Михаил Ведерников.