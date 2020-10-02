Общество

Вирусолог назвал особенность следующего всплеска COVID-19 в России

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, которые были весной и осенью текущего года. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», - пояснил профессор. Он прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

По мнению Алексея Аграновского, спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, пишет URA.RU. «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», - отметил вирусолог.