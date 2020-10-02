Общество

Почти 70 км участков водных объектов расчистили в Псковской области

Более 21 участка водных объектов общей протяженностью 68 км расчистили в Псковской области, сообщает областной комитет по природным ресурсам и экологии в своем Instagram-аккаунте.

Среди них реки Мирожка («Утиный пруд»), Ситовка. Коломенка, Лазавица, Великая, Малый Удрай, Шелонь, Гдовка, Толба, Щировка, Сущевская канава, Оршанка, а также Чудско-Псковское озеро в районе населенных пунктов Залахтовье и Мда в Гдовском районе.

В 2019 году завершили работы по расчистке участка Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района.

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В настоящее время проводятся работы по расчистке и дноуглублению русла реки Великой в городе Пскове в целях защиты населения города от затопления и подтопления. Протяженность расчистки - 3,9 км.

Мероприятия по охране водных объектов или их частей реализуются в Псковской области с 2007 года, добавили в комитете.