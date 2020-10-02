Общество

Спасатели просят псковичей не разжигать печи с помощью бензина

ГУ МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности во избежание пожаров в жилых помещениях. В частности, ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы, а дрова для топки должны соответствовать размерам топливника. Топить печку необходимо с закрытой дверцей. Отмечается, что очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода.

«Золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место», - отметили в ведомстве.

А при эксплуатации электрического обогревателя не рекомендуется включать более двух электроприборов в одну розетку. «Иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть "короткое замыкание" и, как следствие, пожар», - сказали в пресс-службе.

При этом следует пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном (указанном в техническом паспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Уходя из дома даже на несколько минут, необходимо отключать все электроприборы из розеток, напоминают спасатели.

«Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!» - добавили в ведомстве.