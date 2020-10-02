Общество

Сотрудники МЧС посетили жителей частного сектора в Пустошке

3 октября начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам совместно с помощником прокурора Пустошкинского района и социальным работником ЦСОН проведен профилактический рейд по жилому сектору в г. Пустошка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Безопасная эксплуатация газового оборудования», «Перекал печи ведет к пожару» в количестве 15 штук. Основное внимание было уделено многодетным семьям. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Невельского района и основные причины пожаров в жилом секторе. Данная информация дополнительно размещена на информационных стендах магазинов и досках объявлений населенных пунктов.

В рамках проводимого рейда соблюдены все меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): ограничение прямого контакта с гражданами, применение средств индивидуальной защиты.