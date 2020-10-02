Общество

Прокуратура Псковского гарнизона провела Единую неделю правовых знаний в войсках

Военные прокуроры совместно с командованием воинских частей провели Единую неделю правовых знаний в войсках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре Псковского гарнизона, в сентябре 2020 года офицеры военной прокуратуры Псковского гарнизона совместно с командованием воинских частей в рамках Единой недели и Единого дня правовых знаний провели комплекс предупредительно - профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня правовой просвещенности военнослужащих.

Каждый прокурорский работник в ходе выезда провел беседы, лекции, а также личный прием военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, у которых имелись вопросы, связанные с порядком прохождения военной службы.

Особое внимание в ходе встреч офицеров военной прокуратуры с военнослужащими уделили вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и предупреждения неуставных проявлений среди военнослужащих. Проведены индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушениям воинской дисциплины.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы по предупреждению и обеспечению законности и правопорядка в воинских коллективах.