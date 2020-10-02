Общество

50 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

50 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Как сообщил в воскресенье, 4 октября в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, число заболевших продолжает расти.

Зарегистрировано 5661 случаев (+50). За сутки выздоровели 20 человек (всего 4113). Количество умерших 66 (+1). Проведено 539 новых исследований (всего 104434).

Из числа 50 новых случаев 13 приходится на Псков и 10 – на Великие Луки.

3 октября Telegram-канал «Официальный канал Псковской области» сообщал, что за сутки заразились еще 49 человек, всего - 5611. От коронавируса в регионе избавились 14 человек, за все время пандемии - 4093.