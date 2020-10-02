Общество

«Михайловское» просит придумать кличку новорожденному жеребенку

«Михайловское» просит придумать кличку новорожденному жеребенку. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, у пары лошадей, живущих в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в последние дни сентября (в ночь с 26-го на 27-е, если быть точными) родился жеребенок. Это уже второй малыш, появившийся на свет в нынешнем году.

Фото: Пушкинский Заповедник.

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Новый житель «Михайловского» — сын лошади Лагуны (порода — Белорусская упряжная) и коня Юлия, который, кстати, является отцом и жеребенка Буяна, родившегося в мае.В музее напомнили, что кличку Буяну дали, собрав предложения от подписчиков и посетителей официальных страниц музея в социальных сетях, а затем устроив голосование за лучший, по мнению интернет-пользователей, вариант. Так же намерены поступить в заповеднике и на этот раз. Хорошенько рассмотреть новорожденного можно в группе заповедника.