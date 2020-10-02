Общество

Жителям поселка Палкино напомнили о правилах пожарной безопасности

4 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам области в поселке Палкино провели рейд по разъяснению жителям требований пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 19 человек, распространено более 40 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, предупреждению пожаров от палов сухой травянистой растительности.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории поселка.

Рейд проведен со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер (в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).