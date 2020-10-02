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Общество

Власти Псковской области покупают 60 сенсорных киосков

04.10.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области покупают 60 сенсорных киосков. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчику требуется сенсорные киоски в составе: Корпус, системный блок (блок питания, процессор, накопитель SSD, оперативная память), монитор (дисплей), сетевой фильтр, устройство чтения смарт-карт, сканер штрих-кода, источник бесперебойного питания, термопринтер, программное обеспечение (ОС).

В качестве заказчика указан руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Начальная цена контракта составляла 10 млн 499 тыс. 400 рублей.

Срок поставки - до 10 декабря 2020 года. Срок гарантийных обязательств - не менее срока гарантийных обязательств производителя. А в случае отсутствия у производителя установленного срока гарантийных обязательств, гарантийный срок не может быть менее 12 месяцев.

Адреса поставки:

1. ГБУЗ Бежаницкая межрайонная больница Бежаницы, ул. Советская д. 55

2. ГБУЗ КВД Великие Луки, ул.Некрасова д.9

3. ГБУЗ ПООД Великие Луки, ул.Ставского 77

4. Великолукская межрайонная больница Великие Луки, ул. Пионерская д.10

5. Великолукская межрайонная больница Великие Луки, ул.Больничная д.8

6. Великолукская межрайонная больница Великие Луки, пр-т Гагарина 17

7. Великолукская детская городская больница Великие Луки, ул. С.Ковалевской 18/16

8. Великолукская детская городская больница Великие Луки, ул. Л.Толстого12

9. Великолукская межрайонная больница Великие Луки, п.Золотково,поликлиника

10. Великолукская стоматологическая поликлиника Великие Луки, ул.Гагарина 9

11. Великолукская межрайонная больница Великие Луки, ул.Дружбы 11

12. ГБУЗ Наркодиспансер Великие Луки, ул.Сибирцева 40

13. Гдовская районная больница Гдов, ул.Белоцерковец, д.33

14. Дедовическаярайонная больница Дедовичи, ул. Октябрьская д.41

15. Порховская межрайонная больница Дно, ул. К. Маркса, 19

16. Опочецкая межрайонная больница Красногородск, поликлиника, каб №1, ул. А. Никандровой 37

17. Великолукская межрайонная больница Кунья, ул.Больничная 26

18. ГБУЗ Бежаницкая межрайонная больница Локня, ул.Социалистическая 48

19. Невельская межрайонная больница Невель, ул.Больничная 5 взрослая регистратура

20. Пушкиногорская межрайонная больница Новоржев, ул.Медицинская 2(поликлиника)

21. Новосокольническая межрайонная больница Новосокольники, ул.Партизанская, д.13В

22. Опочецкая межрайонная больница Опочка, детская поликлиника ул.Гагарина, д. 65, корп. А

23. Опочецкая межрайонная больница Опочка, ул. Гагарина, 65, взрослая поликлиника

24. Опочецкая стоматологическая поликлиника Опочка, Набережная 4

25. Островская межрайонная больница Остров, К. Маркса 10 (поликлиника взрослая)

26. Псковская межрайонная больница Палкино, ул. Рабочая 7а(взрослое)

27. Печорская районная больница Печоры, ул. Набережная д.22

28. Стругокрасненская межрайонная больница Плюсса, ул.Ленина д.30

29. Порховская межрайонная больница Порхов, ул. Мебельная 4

30. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» Псков, Юбилейная 95

31. ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области» Псков, ул.Советская 44

32. Детская областная больница Псков, ул.Коммунальная, д.35(у регистратуры)

33. ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» Псков, Лагерная 3

34. Псковская межрайонная больница Псков, Школьная 24

35. Псковская межрайонная больница Псков, Ленинградское шоссе 65

36. Псковская межрайонная больница Псков, Карамышево

37. Псковская межрайонная больница Псков, Середка

38. ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области» Псков, Кузнецкая 23

39. Псковская городская больница Псков, Коммунальная 23, Главный корпус

40. Псковская городская поликлиника Псков, Коммунальная 23, 1 этаж

41. Псковская городская поликлиника Псков, Киселева д.8

42. Псковская городская поликлиника Псков, Алехина 10

43.Псковская городская поликлиника Псков, Индустриальная 8

44. Псковская детская городская поликлиника Псков, Кузнецкая 21

45. Псковская детская городская поликлиника Псков, Алтаева 22

46. Псковская детская городская поликлиника Псков, Петровская 49

47. Псковская детская городская поликлиника Псков, Шестака, 4

48. Псковская ОКБ; Поликлиника Псков, Малясова, 2

49. Псковская стоматология Псков, Сиреневый б-р 9

50. Псковская стоматология Псков, Октябрьский пр-т 29

51. Псковский онкодиспансер Псков, Вокзальная д. 15

52. Перинатальный центр Псков, Женская консультация

53. Псков ГУ Поликлиника Псков, Псков, улица Розы Люксембург, дом 6-б

54. Новосокольническая межрайонная больница Пустошка, ул.Октябрьская д.10 поликлининка

55. Пушкиногорская межрайонная больница Пушкинские горы, Ленина 41

56. Островская межрайонная больница Пыталово, ул.Юнкерова д.27

57. Себежская районная больница Себеж, ул. Ленинская 43

58. Себежская районная больница Идрица Себежский р-н, Идрица П, Гагарина ул, д. 58

59. Струго-Красненская межрайонная больница Струги Красные, ул.Северограничная, д.28а

60. Невельская межрайонная больница Усвяты, ул. 1 Мая д. 76

Источник: Псковская Лента Новостей
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