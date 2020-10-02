Общество

Должен ли работник пенсионного возраста отрабатывать 2 недели – разъяснение псковской инспекции труда

Должен ли работник пенсионного возраста отрабатывать 2 недели, рассказала Государственная инспекция труда в Псковской области. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте трудовой инспекции.

Государственная инспекция труда в Псковской области ответила на вопрос: должен ли сотрудник пенсионного возраста отрабатывать 2 недели согласно ст. 80 ТК РФ или же допустимо его увольнение «день в день»? Нет, не должен, если увольнение обусловлено невозможностью продолжения им работы.

Частью 1 статьи 80 ТК РФ предусмотрено общее правило, согласно которому работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Следовательно, если увольнение работника по собственному желанию обуславливается невозможностью продолжения им работы, а именно - выходом на пенсию, работодатель обязан уволить сотрудника в день, указанный в его заявлении (без отработки двух недель).

Пенсионер может продолжать работать и после наступления пенсионного возраста. Уволиться и вновь трудоустроиться он может в любой момент, но прекратить трудовые отношения по этому основанию можно только один раз. Если пенсионер впоследствии устроился на новое место работы, увольняться он уже будет по другому основанию. Например, «по собственному желанию». Если работающий пенсионер указывает в заявлении такое основание, то он на общих условиях должен отрабатывать две недели.