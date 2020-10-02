Общество

В Пскове ищут пропавшего 79-летнего мужчину

В Пскове ищут пропавшего 79-летнего мужчину. Информацию о поисках разместил «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Псковской области» в группе В Контакте.

Пропал 79-летний Виктор Михайлов. 1 октября он ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в серую куртку, темно-серые брюки, темно-синие туфли и коричневую вельветовую кепку.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Если вы что-либо знаете о местонахождении Виктора Михайлова, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.