Общество

Псковский городской суд вынес предупреждения псковичам за пребывание без масок в магазине и автобусе

В псковском городском суде вынесено несколько решений по делам об административных правонарушениях, связанных с пребыванием в магазинах без средств защиты. Как сообщается в материалах, опубликованных на сайте суда, решением от 29 сентября 2020 года вынесено наказание Олегу Петрову.

В период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Псковской области распоряжением администрации Псковской области от 05.03.2020 № 133-р, мужчина не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, установленные подпунктом «е» подпункта 4 пункта 2 указа губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ, находился в магазине «А», расположенном без маски, респиратора.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде предупреждения.

Еще один нарушитель, Андрей Баранов находился в магазине «А» без маски, респиратора в 01 часов 20 минут (даты и часть других данных изъяты из опубликованных материалов дела). Назначено наказание в виде предупреждения.

Решением от 28 сентября назначено наказание Светлане Ураловой. Она находилась в городском автобусе, следующему по маршруту №3, без маски, респиратора.

29 сентября и 28 сентября Псковский городской суд рассмотрел больше 20 дел о правонарушениях по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Решения суда опубликованы только по трем, дела рассматривала судья Мария Лепихина.