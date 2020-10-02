Общество

В Великих Луках врачам вернули 603 тысячи рублей надбавок за COVID-19

Генпрокуратура активизировала работу по проверке фактов нарушения прав врачей, которым полагаются надбавки за работу в условиях COVID-19. Только за август-сентябрь восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Врачам выплачено 7,9 млн рублей. А всего за время пандемии им удалось вернуть 1 млрд 731 млн рублей надбавок.

Проблемные точки были выявлены, например, в Великом Новгороде (339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» выплачено 7,9 млн рублей), в Великих Луках (выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ «Великолукская детская городская больница), в Красноярске (774 сотрудника «Краевой клинической больницы» получили 27,8 млн рублей). В Пермском крае региональное правительство выделило дополнительно 195 млн рублей на надбавки медработникам по выплатам, которые ранее не производились.