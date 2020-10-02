Общество

Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса

Более 20 процентов россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса «Единой России».

Привиться от коронавируса готовы 23% респондентов, не готовы к вакцинации 73%. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63% опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.

Более половины граждан (52%) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37% с ними не согласились. Согласно опросу, не верят в существование коронавирусной инфекции 11% россиян.

Результаты опроса партия передаст министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек.