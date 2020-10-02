Общество

Псковская организация задолжала работникам более 3 миллионов рублей

Псковская организация выплатила 12 работникам задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что в ЗАО «Альянс-ПМФ» имелась задолженность по оплате труда перед 12 работниками организации в размере более 3 млн рублей.

В этой связи в адрес руководителя организации были внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

По постановлениям прокурора руководитель организации неоднократно привлекался к административной ответственности по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ с назначением штрафов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, долг по оплате труда перед работниками ЗАО «Альянс-ПМФ» погашен в полном объеме.