Общество

Благотворительная акция для бездомных животных проходит в Островском районе

Благотворительная акция «Поможем вместе» для бездомных животных проходит в Островском районе с 5 по 19 октября, пишет газета «Островские вести».

Благотворительную помощь принимают в центре культуры «Юбилейный» (Остров, улица 25-го Октября, 23) с 9.00 до 17.00.

Волонтеры собирают еду для животных (сухой корм, консервы, крупы), средства для ухода (пеленки, вещи на подстилки, средства от блох, глистов, ушного клеща), а также игрушки.

Организаторы благотворительной акции - молодежный совет при главе Островского района и волонтеры.