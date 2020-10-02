Общество

Елена Полонская: Педагоги - главное богатство нашей образовательной системы

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила учителей города с профессиональным праздником.

«Дорогие псковичи, уважаемые педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя! Педагоги - главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря их профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте города.

«Дорогие учителя, вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний», - подчеркнула Елена Полонская и выразила учителям слова благодарности «за большой вклад в дело обучения и воспитания юных граждан нашего города».



«Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего города и России», - заключила глава Пскова.