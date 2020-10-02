Общество

Псковичи могут получить дополнительное образование в учебных центрах города

Псковичи могут получить дополнительное образование в учебных центрах города.

К примеру, в учебном центре «СЭМС» можно пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации в разных областях трудовой деятельности. Одним из наиболее популярных направлений в центре «СЭМС» считаются очные курсы по сварочным работам.

В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлениям парикмахерского дела, закройщика, портного, повара, специалиста по маникюру, педикюру и моделированию ногтей, а также фотографа, сварщика, слесаря по ремонту автомобилей.

А что делать девушкам, которые хотят сделать прекрасную половину человечества еще более красивой? В таком случае пора обратиться к студии Profis`Territory Ellina Andreeva.

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