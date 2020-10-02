Общество

Псковский губернатор опубликовал свое «первоклассное» фото

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в инстаграме свою фотографию в первом классе и поделился воспоминаниями о первой учительнице.

«Как сейчас помню свой первый школьный звонок и своего первого учителя - Евгению Николаевну. Нас проводили в класс, и там я познакомился с одноклассниками, своими будущими друзьями. Учительница со временем стала для каждого из нас не просто преподавателем, а другом, наставником, человеком, который поддерживал в неудачах и всегда хвалил за успехи. Уверен, каждый с теплотой и благодарностью вспоминает и своих преподавателей», - написал Михаил Ведерников.



«Хочу сказать искренние слова благодарности учителям за труд и за то, что выбрали непростое, но очень важное и нужное призвание. От вашего профессионализма зависит судьба учеников и будущее нашей страны. Пусть в сердцах не угасает любовь и преданность вашему делу. Желаю всем здоровья, благополучия, терпения, благодарных учеников и гордости за них. С Днем учителя», - поздравил губернатор представителей педагогического сообщества.