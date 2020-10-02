Общество

Целеустремленных учеников пожелал псковским педагогам Александр Козловский

С Днем учителя жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«В нашем регионе живут и работают замечательные педагоги — влюбленные в профессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой Родины. Они не просто дают детям знания, они учат их дружить, взаимодействовать друг с другом, раскрывать свои таланты и работать на благо будущего своей страны», — подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский отметил, что особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений жителей Псковской области, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

«От всей души желаю каждому педагогу нашего региона крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать их лучшие надежды», — пожелал Александр Козловский педагогам региона в их профессиональный праздник.