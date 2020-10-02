Общество

Сотрудники псковского Пенсионного фонда проведут дистанционный прием граждан

Руководители и специалисты ПФР, Центра по выплате пенсий и обработке информации, межрайонных управлений и клиентских служб ПФР проведут дистанционный прием граждан во всех районах области. Они будут организованы в рамках Недели приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченной к Международному дню пожилого человека, сообщили в региональном отделении ПФР.

В течение рабочего дня с 5 по 9 октября сотрудники ПФР будут давать телефонные консультации пожилым гражданам по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсии, средств пенсионных накоплений, пенсионного страхования, получения услуг ПФР в электронном виде. Номера телефонов, по которым можно обратиться с интересующим вопросом, размещены на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

«Обращаем внимание, что сотрудники ПФР не могут по телефону отвечать на вопросы, содержащие персональные данные, то есть не предоставят обратившемуся информацию, к примеру, о размере его пенсии, либо о ежемесячных денежных выплатах. Такие вопросы необходимо адресовать в онлайн-приемную ПФР, в клиентскую службу ПФР по месту жительства», - отметили в ОПФР.

В то же время получить подробную телефонную консультацию, содержащую конфиденциальную информацию, жители региона могут с использованием кодового слова. Это личный секретный код, который дает человеку возможность получать не общую, а расширенную консультацию.

Получить кодовое слово можно и без личного обращения в ПФР через сайт ПФР или портал госуслуг.