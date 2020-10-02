Общество

Еще 58 человек в Псковской области заразились коронавирусом

Еще 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Общее число инфицированных достигло 5719, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

За сутки от коронавируса избавилось всего два пациента, за все время пандемии - 4115. Число летальных исходов остается неизменным - 66. На данный момент в Псковской области сделали 105078 исследований на коронавирус (за сутки - 644).

Статистика по районам: