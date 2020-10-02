Еще 58 человек в Псковской области заразились коронавирусом

Еще 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Общее число инфицированных достигло 5719, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
За сутки от коронавируса избавилось всего два пациента, за все время пандемии - 4115. Число летальных исходов остается неизменным - 66. На данный момент в Псковской области сделали 105078 исследований на коронавирус (за сутки - 644).
Статистика по районам:
- Псков - 1831
- Великие Луки - 1159
- Бежаницкий район - 69
- Великолукский район - 238
- Гдовский район - 90
- Дедовичский район - 80
- Дновский район - 112
- Красногородский район - 51
- Куньинский район - 51
- Локнянский район - 20
- Невельский район - 183
- Новоржевский район - 29
- Новосокольнический район - 150
- Опочецкий район - 101
- Островский район - 401
- Палкинский район - 62
- Печорский район - 113
- Плюсский район - 105
- Порховский район - 193
- Псковский район - 474
- Пустошкинский район - 29
- Пушкиногорский район - 19
- Пыталовский район - 33
- Себежский район - 46
- Стругокрасненский район - 52
- Усвятский район - 28