Общество

Владимир Путин призвал повысить качество преподавания истории

Президент Владимир Путин предложил выработать новые подходы к изучению истории, повысить качество преподавания этого предмета в школах и вузах, продвигать в обществе, особенно среди молодежи, ценности высокой гражданской культуры. Об этом говорится в его приветствии форуму «История для будущего. Новый взгляд», передает «Интерфакс».

«Все эти вопросы крайне важны для формирования целостной исторической политики, которая играет значимую роль в обеспечении суверенного развития России», - подчеркнул президент.

По его словам, для движения вперед необходимо сохранять преемственность, «с уважением относиться ко всем страницам нашего прошлого, к деяниям и свершениям предков, к их многовековым культурным, духовным, ратным традициям».

«Равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали, и, конечно, важно уделять неустанное внимание популяризации исторических знаний, твердо противостоять всем попыткам фальсификации истории», - отметил Путин.