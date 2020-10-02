Общество

Два преподавателя и два студента заразились коронавирусом в Псковском колледже искусств

Два преподавателя и два студента заразились коронавирусом в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор учебного заведения Зинаида Иванова.

«Заболели независимо друг от друга два преподавателя колледжа, - отметила она. - Один в музыкальном отделении на улице Воеводы Шуйского, 2, второй - в отделении культуры и искусств в другом учебном корпусе на улице Набат, 5». У них коронавирус выявили 25 сентября.

Сразу были составлены списки сотрудников и студентов, которые контактировали с заболевшими преподавателями, сказала Зинаида Иванова. Те, кто получил отрицательные результаты тестирования, уже выходят на работу.

Два положительных результата 1 октября выявили у двух студентов. «Они болеют бессимптомно», - пояснила Зинаида Иванова. «Слава богу, это не очаг. Распространения нет», - добавила она.

Директор учреждения заверила, что в колледже строго соблюдаются требования Роспотребнадзора, проводятся необходимые инструктажи среди преподавательского состава и студентов.

Зинаида Иванова добавила, что в колледже многие болеют острыми респираторными заболеваниями.