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Стресс и усталость: как проблемы со «щитовидкой» могут помешать псковичам

Источником депрессии, конфликтов, усталости и нарушений со сном может быть орган в вашей шее – щитовидная железа. Это еще один наш «мозг», отвечающий за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

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К этому редко относятся всерьез, но ее заболевания достаточно коварны, поскольку последствия проявляют себя не сразу. Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно «щитовидка». Регулярная профилактика особенно рекомендуется женщинам: щитовидная железа у них болеет намного чаще.

Интересно то, что стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы – его симптомы могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки».

Другими словами, порой причиной агрессии и плохого настроения у вас или у вашего близкого человека может быть именно болезнь щитовидной железы, а не, например, проблемы на работе.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Пскове: