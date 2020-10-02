Общество

Более 100 подозреваемых задержаны при содействии псковских сотрудников ОМОН

Более 100 подозреваемых в совершении преступлений граждан задержали в Псковской области при содействии сотрудников отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Кроме того, при их содействии из незаконного оборота изъяли 6 единиц огнестрельного оружия.

С начала года личный состав ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области свыше 400 раз привлекался к проведению специальных операций, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

В пресс-службе отметили, что в Пскове состоялось торжественное построение личного состава, приуроченное ко Дню образования ОМОН. С поздравлениями к сотрудникам обратился начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, который отметил, что личный состав отряда хранит и преумножает добрые традиции, заложенные ветеранами, и прикладывает все усилия для поддержания высокого уровня боеготовности подразделения, а поставленные перед отрядом служебно-боевые задачи выполняются на самом высоком профессиональном уровне.

Собравшиеся почтили память сослуживцев, павших при исполнении боевых задач, минутой молчания. Особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.