Общество

Дмитрий Шахов: Осужденные чаще всего жалуются на качество оказания медпомощи

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Евгений Стариков провели рабочую встречу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Перед началом встречи региональный омбудсмен поздравил Евгения Старикова с назначением на должность руководителя Управления и пожелал эффективной работы всех учреждений исполнения уголовных наказаний, а также обеспечения условий соблюдения прав граждан в пенитенциарной системе. В ходе беседы региональный омбудсмен рассказал об итогах мониторинга в 2019 году, а также первом полугодии 2020 года, соблюдения прав и свобод граждан в Псковской области, особо обратив внимание на жалобы, поступающие из колоний и СИЗО, расположенных в нашем регионе. Как отметил Дмитрий Шахов ежегодно примерно каждое четвертое обращение в его адрес поступает от граждан, содержащихся в учреждениях УФСИН, а более половины из них посвящены качеству оказания медицинской помощи.

Со своей стороны, начальник УФСИН по Псковской области проинформировал регионального омбудсмена о своей работе на прежней должности в Магаданской области, а также остановился на первоочередных задачах, которые он поставил перед коллективом сотрудников Управления и руководством учреждений исполнения наказаний на 2 полугодие 2020 года.

В конце встречи Дмитрий Шахов и Евгений Стариков выразили намерения продолжить и развивать дальнейшее сотрудничество по обеспечению прав граждан в системе органов и учреждений ФСИН, расположенных на территории Псковской области.