Общество

ФАС проверит закупки препаратов от COVID-19 в регионах из-за высоких цен

ФАС России фиксирует факты, когда минздравы в регионах закупают препараты от COVID-19 выше цен, объявленных производителями. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев журналистам.

«Ряд поручений в региональные управления мы дали. Государственные заказчики ринулись закупать средства от коронавируса - причем по ценам выше, чем объявили производители. Между тем у нас вызывает сомнения обоснованность цен препаратов, объявленных (даже - ред.) производителями. А некоторые госзаказчики начали покупать по 15 тысяч рублей (за пачку – ред.) и дороже. Проверки в субъектах сейчас идут», - сказал Тенишев, не назвав регионы.

Он добавил, что ФАС обратилась к производителям препаратов от COVID-19 с просьбой обосновать цены на инновационные лекарства.

Ранее комиссия Минздрава России дала рекомендацию правительству включить три препарата от коронавируса на основе фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Речь идет о «Арепливире», «Коронавире» и «Авифавире». Производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тысяч рублей за упаковку. «Российский фонд прямых инвестиций» обещал снизить цену препарата «Авифавир» до 8 тысяч рублей.