Общество

Петр Крупеня: День работников уголовного розыска - праздник смелых и решительных людей

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска России с профессиональным праздником.

«Этот праздник смелых, решительных и самоотверженных людей во имя справедливости и правопорядка. В тысячах уголовных дел, ставших сегодня историей – судьбы людей, чьи права и жизнь были защищены сотрудниками уголовного розыска. Некоторые из них за верность долгу заплатили собственной жизнью. И сегодня также продолжается кропотливая, опасная работа во имя покоя и безопасности граждан», - отмечается в поздравлении Петра Крупени, опубликованном на сайте следственного управления.

Также он отдельно отметил вклад ветеранов, которые передали свой бесценный опыт молодым оперативникам.

«Дорогие коллеги, знайте, мы заинтересованы в успехе вашей работы, поскольку идем плечом к плечу в борьбе с преступностью. От всей души желаю всему личному составу уголовного розыска и ветеранам службы крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и оперативной удачи», - подчеркнул Петр Крупеня.