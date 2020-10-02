Общество

Более 40 тонн белорусских овощей и фруктов не пропустили в Петербург псковские пограничники

Более 40 тонн белорусских овощей и фруктов не пропустили в Санкт-Петербург псковские пограничники. Партии картофеля и свежих яблок перемещались из Минской и Брестской областей Республики Беларусь в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Госинспекторы управления установили, что в фитосанитарном сертификате, оформленном на 21 тонну картофеля, неправильно указан государственный регистрационный номер полуприцепа, в связи с чем он был признан недействительным. Кроме того, фитосанитарный сертификат, выданный на партию свежих яблок, содержал противоречивые сведения о количестве перемещаемой продукции. Таким образом, этот документ не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз более 40 тонн овощей и фруктов на территорию Российской Федерации запрещен, выданы предписания о возврате грузов в Республику Беларусь.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.