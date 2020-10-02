Общество

Стартовала регистрация на Форум работающей молодежи Псковской области

Стартовала регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Зарегистрироваться можно на сайте Росмолодежи до 16 октября. Региональный форум работающей молодежи пройдет с 23 по 25 октября на территории УОиО «Пушкиногорье». Проезд до места проведения самостоятельный. Участниками форума могут стать молодые люди (работающие, обучающиеся) в возрасте от 18 до 35 лет.

Участников форума ждут курс образовательных лекций правовой направленности, тренинги по личному росту, мастер-классы по командообразованию, возможность обмена опытом, отдых и концертная программа, бесплатное проживание и питание.

«Этот проект - отличная площадка для работающей молодежи, чтобы заявить о себе, узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе. Итогом форума станет резолюция работающей молодежи, в которой будут отражены наиболее острые проблемы трудовых коллективов», - отметили в пресс-службе.

Главные задачи форума - популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирование сообщества молодых профессионалов, а также развитие молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодежи.

Организаторы форума - Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.