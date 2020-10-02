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Общество

Владимир Яников: Надбавка за классное руководство начислена 3,5 тысячам псковских педагогов

05.10.2020 17:56|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области начисление федеральной выплаты в объеме 5 тысяч рублей производится всем классным руководителям независимо от наполняемости класса. Об этом сообщил региональный координатор партроекта «Новая школа», депутат фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Владимир Яников.

«То же самое касается наставников классов в малокомплектных школах. При этом, если педагог проводит работу сразу в нескольких классах, выплата ему не может быть назначена более 10 тыс. рублей в месяц. Надбавка начислена около 3,5 тыс. педагогов. При этом действующая региональная выплата в размере 1000 рублей сохраняется»,- рассказал Владимир Яников.

Во время пандемии со сложностями в процессе обучения столкнулись не только школьники, но и педагоги — им пришлось вести уроки полностью дистанционно. «Единая Россия» с самого начала включилась в работу, чтобы максимально облегчить вынужденный дистант. Вместе с Минпросвещения организовала телеуроки на одном из федеральных телевизионных каналов страны, чтобы не останавливать процесс обучения. Совместно с профильным министерством и Агентством стратегических инициатив провела акцию «Помоги учиться дома» - школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя получали гаджеты для дистанционного обучения. В отдельных регионах педагоги получили льготные тарифы на безлимитный интернет. В общей сложности технику получили около 500 тысяч детей и учителей.

Во время дистанционной учебы помимо прочего остро встал вопрос оплаты труда педагогов — в «Единую Россию» поступали жалобы о снижении им зарплат якобы из-за уменьшения нагрузки в период пандемии. О недопустимости подобных мер говорили на всех уровнях. Права учителей удалось отстоять. При этом даже расширился список доплат. К примеру, «Единая Россия» добилась того, что учителя теперь получают допвыплаты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ — экзамен в 9-ом классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-ом, поэтому нагрузка на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.

Кроме того, с января 2020 года заработала программа «Земский учитель» — предложение «Единой России» поддержал президент Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 миллионов учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, город с населением до 50 тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» уже подано почти 30 тысяч заявок.

Кроме того, партия разработала предложения, которые позволят в дальнейшем не допускать перегибов и разницы в зарплатах в регионах.

Во-первых, «Единая Россия» предложила изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты. Оклад должен составлять 70% от суммы, которую получает учитель за работу. Сейчас она зачастую составляет только 30%. Остальное «добивают» за счет допнагрузки.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», — сказал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как отмечают в партии, это приводит к необоснованной с точки зрения организации оплаты труда дифференциации окладов в образовательных учреждениях. Из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, даже внутри одного субъекта.

«Еще в феврале партпроектом «Единой России» «Новая Школа» в регионах страны были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения по вопросу совершенствования оплаты труда педагогов, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с общими на федеральном уровне принципами ее формирования», — отметила координатор партпроекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.

То же касается и соотношения зарплат руководителей и сотрудников — в «Единой России» считают, что будет справедливым ввести четкий коэффициент соотношения этих зарплат, чтобы руководство не получало в разы больше подчиненных.

Сейчас активисты партии проверяют, доходят ли до классных руководителей в регионах «президентские надбавки» в пять тысяч рублей. Эти обязанности сегодня исполняет более 74% российских педагогов — 810 тысяч учителей.

Теги: #Единая Россия #школа #образование #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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