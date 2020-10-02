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Владимир Путин потребовал не отменять региональные доплаты учителям за классное руководство

Власти субъектов России не должны отменять региональные доплаты учителям за классное руководство с введением аналогичной федеральной выплаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.

Он напомнил, что в этом году были введены доплаты учителям за классное руководство в 5 тысяч рублей, пишет ТАСС. «Еще раз хочу сказать своим коллегам, губернаторам, ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих субъектах региональные надбавки за педагогическую работу. За этим соответствующие контрольные структуры должны наблюдать самым внимательным образом», - заявил глава государства.

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Также Владимир Путин прокомментировал идею одного из участников встречи ввести для учителей специальный курс по классному руководству, отметив, что в подобных профильных вопросах старается ориентироваться на мнение специалистов. По его мнению, «в данном случае это надо проработать со специалистами в области педагогики, с педагогическим сообществом и принимать окончательное решение».