Общество

Пскович получил федеральную премию за вклад в развитие уличных культур

Лидер движения Street Workout в Псковской области Виталий Дидыч одержал победу в федеральной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» за вклад в развитие уличных культур России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном движении.

Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года». «Четыре дня премии пролетели как один день, - отметил он. - Я очень рад за каждого участника нашей делегации от Псковской области, выступивших достойно в своих номинациях и показавших сплоченность в работе над заданием по общественному направлению. Это круто!».

«К следующему сезону надеюсь увидеть многих в еще лучшей форме и увезти как можно больше призовых мест», - добавил Виталий Дидыч.





Победитель конкурс-премии выразил слова благодарности администрации Псковской области, руководству Ставропольского края, организационному штабу премии «КАРДО» и всем тем, кто принял участие в работе над проектом в номинации «Общественник года».

Отметим, что в номинации «Райтер года» победил Александр Емельянов, в номинации «Трикер года» - Илья Вторин, в номинации «Трейсер года» - Сергей Аверин, в номинации «Бибой года» - Андрей Позигун, в номинации «Воркаутер года» - Денис Силкин, в номинации «Фрираннер года» - Тимур Иванов, в номинации «Медиамейкер года» - Владимир Тарасов, в номинации «Хип-хоп танцор года» - Илья Рыбальченко, в номинации «Предприниматель года» - Екатерина Андреева.