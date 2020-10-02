Срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог» продлили до 17 октября

Жители Псковской области могут прислать рецепты традиционных для региона пирогов на конкурсе «Причудский пирог» до 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной общественной организации «Чудской проект».
Все присланные на конкурс рецепты, прошедшие экспертную оценку, войдут в брошюру «Кухня Причудья», которая выйдет в свет в конце 2020 - начале 2021 года. Участников конкурса наградят дипломами и памятными знаками, а победителей - ценными подарками и специальными призами.
Для участия в конкурсе необходимо отправить рецепт пирога, который готовился или до настоящего времени готовится в регионе Чудского озера, 2-3 фотографии приготовленного пирога или видео его приготовления. Условия участия и форму заявки можно скачать здесь.
Конкурс «Причудский пирог», объявленный 14 сентября в рамках фестиваля экологии и культуры «Причудье», проводится с целью продвижения нематериального культурного наследия региона, популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.
Организатор конкурса - Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».