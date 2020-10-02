Общество

«Союз талантов Псковщины» объединил более 300 детей из Псковской области

Творческое мероприятие «Союз талантов Псковщины» состоялось в Пушкинских Горах в рамках проектов «Ради жизни» и «Путешествие к истокам». В нем приняли участие более 300 детей из Пскова, Палкинского, Островского, Дновского, Псковского и Стругокрасненского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети - наше будущее».

На летней эстраде в Михайловском для детей работали творческие интерактивные площадки с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Ребята участвовали в танцевальном флешмобе, изготавливали игрушки-сувениры на мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, а также рисовали акварелью осенние пейзажи на занятии по изобразительному искусству.

Кроме того, состоялась премьера спектакля «Люблю» о событиях Великой Отечественной войны, созданного в рамках проекта «Ради жизни» для подростков и их родителей. Спектакль подготовили дети из творческой мастерской ПОООМС «Дети - наше будущее» из Пскова, актеры детского образцового театра «Бенефис». В постановку включили отрывок «Дневник Тани Савичевой» о блокаде Ленинграда в исполнении детей из островского отделения «Особые дети - могут».

Затем все участники мероприятия отправились на экскурсии по Пушкинским местам, а также приняли участие в праздничном концерте «Победа глазами детей», посвященному 75-летнему юбилею Великой Победы. Дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» исполняли хореографические, вокальные, поэтические номера, показывали театральные постановки. Всех участников концерта и конкурса «Победа глазами детей» наградили грамотами.