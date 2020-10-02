Общество

Владимир Путин: Упрощенный режим продления документов нужно сохранить до конца года

Президент России Владимир Путин считает необходимым продлить введенный ранее упрощенный порядок получения ряда справок и продления документов как минимум до конца года. Об этом он сказал на встрече с учителями и студентами педагогических вузов 5 октября, пишет ТАСС.

«Ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе их обычной текущей жизни, - имеется в виду получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью в автоматическом режиме, - многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года», - отметил президент.

«Обязательно с правительством на этот счет поговорим», - пообещал он. Владимир Путин добавил, что это необходимо с учетом ситуации с коронавирусом в ряде регионов и в связи с сохранением некоторых ограничений.