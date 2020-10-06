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Общество

В «Магните» заработаю больше: вся правда о работе учителем в Пскове

06.10.2020 16:44|ПсковКомментариев: 1

День учителя прошел - отгремели торжественные речи, подарены букеты и конфеты. Теперь можно вернуться в реальность и поговорить о том, что на самом деле происходит сегодня с образованием, как живут (или правильнее сказать выживают?) наши педагоги и почему с каждым днем их становится все меньше. Эти вопросы мы задали опытному учителю, который входит в состав руководящего звена одной из псковских школ. По понятным причинам правду мы смогли услышать лишь на условиях анонимности, причем интервью было больше похоже на монолог - видимо, наболело...

Учитель для битья

Дефицит кадров есть: не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, математики, русского языка и литературы - основных предметов, по которым больше всего часов.

Основная причина, как мне кажется, - очень невысокий статус учителя. Не в сфере государственной политики, а на бытовом уровне. Многие родители недовольны учителями: там не так преподал, тут не так разъяснил, здесь транскрипцию записывать иначе надо - мол, я знаю, что говорю, я заканчивала иняз. Я говорю: «Так вас-то нам и нужно! Приходите работать учителем!» Слышу: «Нет-нет-нет». А почему так? Будешь получать 12 тысяч, кучу денег. Все равно твердит: нет-нет-нет. Ну вот: поучать других - да, а учить детей - нет. Шутки шутками, но это все серьезные вещи. Учителя многие работают на двух ставках. Например, учителя начальной школы ведут первый класс в первую смену и четвертый - во вторую. Иногда учитель сам идет на такое, чтобы заработать, а порой руководство просит взять класс, потому что вести некому.

Но самое трудное в школе - это родители. Показателен пример с бесплатным питанием в начальных классах. Родители пишут жалобы каждый день: то негорячее, то невкусное, то зачем колбаса, то почему капуста. Рыбу и печенку никто есть не приучен, а сосиски и макароны едят за милую душу. Такой контроль за всем - за едой, за тем, что пишем или не пишем в тетрадях, за тем, почему эти уроки, а не другие, за тем, почему так поздно (или рано) начинаются уроки: кто-то не успевает на кружки, требует составить расписание в соответствии с его запросами и нуждами... Но мы, к сожалению, так сделать не можем. В подавляющем числе псковских школ сегодня учатся в две смены. Именно благодаря этому учителя могут заполнить дыры в расписании. Кто-то работает на ставку - это минимальный оклад труда, МРОТ, кто-то - на две ставки, у них зарплата вроде и неплохая, но все равно это не 35000, а 24000 рублей, за труд с восьми утра до семи вечера. Плюс прессинг со всех сторон, а оказавшись дома, ты готовишься к урокам, проверяешь тетради, выслушиваешь отповеди родителей…

Да, есть стимулирующий фонд, но в каждой школе он разный - размер его зависит от количества учителей, учеников, много от чего. Но предполагается, что эти деньги должны быть потрачены не  за стояние у доски или проверку тетрадей - за это платят зарплату. Это оплата за дополнительные виды работ - участие в конкурсах, подготовка призеров олимпиад, проведение внеклассной, внеурочной работы и т.д. Сейчас добавили президентские 5000 рублей за классное руководство, но отсюда вычитаем подоходный налог - остается 4350 рублей. Родители еще летом стали писать в чатах, мол, они и так ничего не делают, им еще пять тысяч платить! На что учителя тут же ответили: да заберите вы эти деньги и своих детей, которые не хотят учиться и непонятно зачем ходят в школу.

Поколение праздника

Дети всегда есть проблемные - это классика. Вопрос вот в чем. Ребенок - это постоянные траты. Но не только денег, как многие родители понимают. Он, в первую очередь, требует воспитания, уважения, любви, заботы.

Вот я разговариваю с мамой трудного подростка: «Вы с ребенком общаетесь?» Она отвечает: «Ну, как...» Значит, не очень у них дела. Дальше спрашиваю: «Куда-то вместе ходите?» Она рассказывает, что в субботу они вместе ходили на рынок, кроссовки покупали. Я интересуюсь: «А по дороге на рынок о чем разговаривали?» Мама не может ответить.

Из таких мелочей складывается отношение ребенка. Они сейчас часто чувствуют себя брошенными, им кажется, что они никого не интересуют. Учителя ставят им плохие оценки, а дети считают это несправедливостью: он же соврал, что вчера болел, и уже претензий предъявлять не надо. В итоге получается замкнутый круг для ребенка. Дома внимания мало, родители выехали в субботу на дачу: беседка-шашлыки, друзья, звучит наш русский народный язык, мат, грубость, хамство, резкость, сочетающаяся с пьянками, а дети заняты собой, им говорят: «Идите, поиграйте вместе». Ребенок приходит потом в школу с несделанными уроками. Зачем надо учиться, он и не догадывается, у него и так все хорошо, а тут учителя пристают с какими-то теоремами, он хамит. Есть родители, которые покрывают детей во лжи, в хамстве. Приходит мама и начинает: «Вы как с моим сыном разговариваете?!» Ну неужели вы думаете, что если будете в таком тоне разговаривать с учителем, то ваш сын вырастет порядочным умным человеком? Нет, конечно. Это все запущенность, проблемы в воспитании.

А есть еще дети с разными заболеваниями: логопедическими, психическими отклонения. Они требуют особого внимания, с ними нужно повозиться, почитать, пообсуждать передачу, посмотреть фильм, научить смотреть интересные каналы в интернете. Это требует вложения внимания. Не только еда, не только здоровье, не только одежда... Эта возня бесконечная и является воспитанием.

Плюс ко всему нынешние дети - это поколение праздника. Они выросли в сытости, беспроблемности. Они проблемы выискивают порой себе сами: «Меня никто не любит: я прошу у мамы кроссовки, а она не покупает», - и уже мама виновата, потому что всем купили, а ему нет. Ребенок сводит счеты с родителями, очень потребительски к ним относится, обижается на всякую ерунду.

Молодо-зелено

Учителя сбегают посреди учебного года и даже посреди учебного дня. Выходят из класса со сложными подростками, не умея с ними справиться, - и сразу увольняются. «А зачем? - говорят они. - Я репетиторством заработаю больше. И там не будет таких капризных подростков».

Да, учитель может заработать порой в школе - если несет большую нагрузку, если постоянно участвует в конкурсах, если каждую субботу и воскресенье он где-нибудь по лесам бегает, ползает, препятствия преодолевает, стреляет и все остальное. Ему идет стимулирующая надбавка, но своей личной жизни  он уже не увидит. Неудивительно, что многие выбирают благополучный спокойный путь репетиторства.

Зарплату, конечно, надо поднимать. Молодежь приходит в школу, им интересна профессия. Но смотрите: ей 22 года, она готова работать, вместе с тем хочется и устроить личную жизнь. А значит, нужно жилье. За съемное придется заплатить 10-15 тысяч, это вся зарплата. Даже звучат слова: «Нет, в "Магните" я заработаю больше. Или в частной школе: там за каждого ученика платят».

И они уходят - молодые, креативные, интересные, жаждущие  и любящие работу с детьми. Но все-таки нельзя унижать учителя деньгами: в результате мы получим педагогов средненьких, обычненьких, звезд с неба не хватающих. А нынешним детям нужны яркие личности, способные зажигать их возможности, учить их стремиться к большему. Сейчас нужны учителя, которые будут способны противостоять всем кукловодам, которые из Интернета управляют сознанием наших детей. Для этого личность учителя должна быть сильной, броской, способной повести за собой, увлечь уроками, наукой. Но, к сожалению, эти люди уходят.

В этом смысле за последние лет десять картина не сильно изменилась: учителя всегда были в дефиците, но в последнее время все меньше и меньше идут из института в школу, ряды желающих редеют. Нынешние учителя - добросовестные люди, волна халтурщиков появилась в 90-е годы, но сейчас их уже не осталось. Люди работают за совесть, за идею, за любовь к детям и своей профессии.

Любимая работа

Учителя любят свою профессию, но когда тебя унижают видимым и невидимым способом, когда в обществе звучит слово «училка» - из-за этого, конечно, опускаются крылья. Если при ребенке оскорблять учителя в глаза или за глаза, к педагогам не будут хорошо относиться. Раньше процент этого действительно был намного меньше.

Так было не только сейчас - в советское время тоже встречалось пренебрежение к учителю. Через низкую зарплату, неуважение учителя проходили всегда. Вместе с тем: плохие ученики были в школе всегда: вели себя из рук вон плохо, а потом становились самыми верными учениками, когда вырастали. Это и сейчас происходит.

Дети не стали хуже. Просто формы проявления иногда поражают своей наглостью, бесцеремонностью, пошлостью. Но дети сейчас интересные, развитые, самостоятельные, очень взрослые – есть чему удивиться, улыбнуться. Это и притягивает в профессию. Ребенок всегда что-то скрывает в себе. Много есть тех, кто учится на двойки-тройки, но они добрые порядочные люди. Ты смотришь: да, он двоечник, но он с такими глазами читает тебе стихотворение! Мог ведь не читать. Или рассказывает про своего деда на 9 мая... Да черт с ними, этими двойками и тройками!

И родители есть восхитительные - низкий им поклон: все понимают, все поймут, придут, помогут, даже от ошибки уберегут. Ими держится школа.

В День Учителя я бы пожелала педагогам гордиться своей профессией. Что бы ни происходило - гордиться, потому что она интересная и постоянно меняющаяся.

Громадный роман «Война и мир» учитель-словесник читает заново каждый раз, когда берет 10 класс. Не каждый это будет делать. Как бы нас ни унижали низкими зарплатами, как бы ни пытались поставить на неподходящее для нас место - мы должны понимать, что у нас важная профессия. Посмотрите, как управляют молодежью в Минске, в Америке, в Хабаровске, как подрастающее поколение ловят на удочку наркодилеры... Нужно понимать стратегическую роль учителя сегодня. Как быть, чтобы твой ребенок не оказался втянутым в политический конфликт, не шел на митинги только потому, что ему объяснили, что это его убеждения, что это круто? Ребенок должен научиться думать своей головой.

В сегодняшнем мире только родитель и учитель может развернуть ребенка и увести от чужого управления его судьбой. Это высочайшая миссия, Божья работа.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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