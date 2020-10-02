Общество

Полсотни человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки

За последние сутки в Псковской области коронавирус подтвердился еще у 50 человек, из них 17 в Пскове и 8 в Великих Луках, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей Instagram-странице.

«Сегодня кривая заболевших ковид медленно направилась вниз. Число выздоровевших выросло. Но баланс очень зыбкий. Берегите свое здоровье!» - прокомментировал свежую статистику глава региона.

Согласно опубликованным Михаилом Ведерниковым данным, в регионе на 5 октября проведено уже 105 783 исследования на COVID-19, из них 763 за последние сутки.

Количество подтвержденных случаев с начала наблюдений достигло 5769, количество выздоровевших – 4133 (+18 за сутки).

Летальных случаев с начала пандемии – 66.