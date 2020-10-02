Общество

Переезды на железных дорогах возьмут под видеоконтроль

Средствами видеофиксации инцидентов оснастят железнодорожные переезды, где за последние три года произошло больше двух аварий и пострадали люди.

Утверждены правила оборудования переездов, расположенных на железнодорожных путях общего пользования, автоматическими средствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи. Определен порядок их обслуживания и передачи полученной информации в органы государственного контроля, пишет «Парламентская газета».

Видеофиксацию нарушений правил дорожного движения будут вести на тех переездах, где по состоянию на 1 июля 2020 года в течение трех предшествующих лет произошло свыше двух дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди или ранены не менее пяти человек.

Перечень точек, где будет налажено наблюдение, обязан составить и согласовать с органами внутренних дел владелец железнодорожной инфраструктуры.