Общество

Россия вошла в пятерку лидеров по отказу от наличных во время пандемии

Россия оказалась в пятерке стран, лидирующих по скорости отказа населения от наличных в пользу безналичной оплаты в период пандемии.

Соответствующие данные приводятся в докладе «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее» аналитиков Boston Consulting Group (BCG), передает РБК.

В своих подсчетах аналитики оценивали чистое изменение количества потребительских платежей, совершенных наличными. Показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России этот показатель составил -48%.

Первые три места в списке лидеров занимают Британия с показателем -62%, Канада (-59%) и Австралия (-53%). На четвертой позиции вместе с РФ находится Румыния (-48%), а замыкают пятерку лидеров Нидерланды (-47%).