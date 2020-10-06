Общество

Безысходность и тлен: Почему молодые учителя бегут из псковских школ

Фото: cartoonbank.ru

Псковским школам не хватает педагогов. Чтобы понять это, необязательно работать в сфере образования или изучать цифры статистики. Достаточно иметь ребенка-школьника: сегодня никого уже не удивляет, что за три года в классе может смениться шесть учителей иностранного языка или, допустим, четыре классных руководителя. Конечно же, это негативным образом сказывается на знаниях наших детей.

В чем же проблема, мы спросили у псковских молодых экс-учителей, которые объяснили нам свою мотивацию ухода из школы.

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В одном из интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко составила своего рода рейтинг нуждаемости школ в предметниках. В списке лидеров - преподаватели иностранного языка, физики, технологии. А на первом месте оказались учителя начальных классов. «Начальная школа - это ежегодный провал и наша беда, - сказала тогда чиновник. - Конечно, мы открываем начальные классы, но у нас практически 50% учителей начальной школы ведут по два класса - в первую смену и во вторую».

Слова Анны Кузыченко подтверждают и директора многих псковских школ, и, собственно, сами кадры - вчерашние учителя, которые решили сменить профессиональную стезю. Как рассказывает Мария, сейчас работающая продавцом, она пришла в школу, полная романтических мечтаний и иллюзий о том, как будет «сеять доброе и вечное». Сеять пришлось перед 33 детьми, к которым, конечно же, плюсуем родителей - ради того, чтобы сделать выговор учителю, они могли даже писать анонимные жалобы. Подготовка уроков (у молодого педагога нет наработок, которыми пользуются более опытные учителя), проверка тетрадей, заполнение журналов - электронного и обычного, внеклассные мероприятия - уже через пару месяцев Мария осознала, что она, кроме работы, ничего не видит. И ладно бы это оплачивалось соответственно трудозатратам...

Как начинающий педагог, она получила «подъемные», но не всю сумму сразу. Согласно соответствующему постановлению администрации, первая часть денежного пособия в размере двадцати тысяч рублей - в течение одного месяца со дня принятия общеобразовательным учреждением решения о назначении и выплате денежного пособия, вторая часть денежного пособия в размере тридцати тысяч рублей - в течение одного месяца со дня окончания соответствующего учебного года в общеобразовательном учреждении, в котором работает педагогический работник.

Вторую выплату в псковских школах успевает получить редкий учитель: все увольняются, теряя право на средства поддержки. Но, как говорится, уже не до жиру - быть бы живу. «Многие начинающие учителя уходят, потому что не могут справиться с нынешними детьми, - объясняет Мария. - Я люблю детей и всегда думала, что умею находить с ними общий язык. Но они идут в школу как на каторгу, к тому же у многих - психологические проблемы: они слишком инфантильны и к семи годам попросту не готовы к обучению. Могут запросто сесть на парту посередине урока или лечь на пол и закатить истерику. И это обычные, не больные дети! Родители не желают этим заниматься, перекладывая свои заботы на учителей, мол, вы должны учить и воспитывать».

Where is the teacher?

«Нас заставляли убирать на улице, как будто мы дворники. Вплоть до увольнения. А если я не хочу участвовать в субботнике?» - вспоминает экс-учитель английского, ныне преуспевающий псковский репетитор Анна.

По ее словам, она оставила школу, попросту не сумев вынести атмосферу «совка», царящую там. Пожилые учителя вместо того, чтобы помогать молодым, препятствуют работе, забивают инициативу - никакого наставничества и поддержки, только трэш, только хардкор. От этого, уверена Анна, страдают только дети: вместо современных учебников и возможностей они учатся по старинке и повторяют «ху из он дьюти тудей», как полвека назад их бабушки и дедушки.

«Я не могу раскрыть свой потенциал, - говорит девушка. - Мой труд обесценивается, я не хочу работать. Дело даже не в деньгах - меня содержит муж, который хорошо зарабатывает. Дело в уважении, в самореализации, в профессиональном росте. Мне неинтересно повторять изо дня в день как попугай одно и то же. Поэтому я покупаю много книг, пособий международного класса. Но как я поняла, педсоставу это не надо. Даже олимпиадники их не убеждают. Как в болоте, честное слово!».

Еще одним недостатком современной школы для Марии оказалась бюрократия. «Я не представляла, что от меня потребуется заполнять такое количество бумаг, - говорит она. - Если бы представляла, даже не начала бы работать. Постоянно какие-то планы, программы, карты, отчеты с фото и видео, КТП (календарно-тематическое планирование на весь учебный год - от ред.), циркуляры, формуляры - какое творчество, о чем вы?»

Также в числе проблем Мария называет устаревшие фонды и недостаток помещений. По ее мнению, учебники, по которым занимаются школьники, непродуманны, непоследовательны. В последнее время псковские школы обзавелись электронными досками, компьютерами для учителей и проекторами, но все же их нехватка ощущается. Да элементарно копии сделать или распечатать задания для детей - так проще купить свой личный многофункциональный центр. Не всегда за молодым учителем-предметником закрепляется кабинет - тебе приходится бегать по всей школе, по кабинетам с разной степенью технической оснащенности.

Мария отработала год и уволилась, вслед за ней ушло еще несколько учителей. Насколько она знает, школа долго не могла «закрыть дыры», в начале нового учебного года все равно была нехватка предметников - у некоторых классов даже уроков не было по иностранному языку, пока не нашли с горем пополам какую-то замену.

Война и мир

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата учителей в Псковской области составляла 24633 рубля и была самой низкой в Северо-Западном федеральном округе (средняя по округу - 43109 рублей). В 2019 году картина не сильно изменилась: средний заработок педагога в нашем регионе достиг отметки в 26412 рублей.

Кто-то может сказать, что для Псковской области эта цифра очень даже приемлема. Но спросите у знакомых педагогов: кто столько получает в реальности? И если все же получает, то сколько для этого делает? В мае прошлого года лидер фракции партии «Справедливая России» в Псковском областном собрании депутатов Наталья Тудакова уже обращала внимание губернатора Михаила Ведерникова на несоответствие информации об уровне средней зарплаты и реальных заработков педагогических работников. Глава региона тогда предложил депутату подключиться к решению этого вопроса в рабочем порядке и рассмотреть примеры конкретных учреждений - средние показатели в отраслях выполняются, но в отдельных случаях за счёт необоснованной разницы в доходах руководителей и рядовых сотрудников.

Вот, например, как вспоминает о своих заработках в школе бывший педагог-словесник Ольга, ныне менеджер одной из псковских фирм. «С зарплатой все было печально: ставка 18 часов, за нее платили 8-9 тысяч рублей, доплачивая до минималки. Дополнительных часов не было: наши мастодонты, проработавшие в школе всю жизнь, уже их благополучно поделили между собой. У меня было два пятых класса - 26 и 27 человек. Кроме самих занятий мне надо было заполнять журналы, составлять рабочие планы, готовиться к урокам - искать интересные игры, подбирать картинки, тексты диктантов. А вместе с этим - отвечать на звонки родителей, которые поступали порой до 11 ночи».

Сложности возникли не только материальные, но и чисто профессиональные: начинающий педагог ощутила недостаток методической подготовки, полученной в бакалавриате ПсковГУ. Училась она на филологии, но не на педагогическом направлении - ее специализация носила более научный подход и заключалась в сфере работы со словарями, фольклором. На курсе было 15 человек, до дипломов дошли лишь пятеро. Однокашников, которые учились на педагогов, было больше 20, но отсев тоже получился большой, до госэкзаменов дошли не все, причем некоторые еле сдали - даже не со второго раза. На выходе молодой специалист не очень понимает, как учить детей, не знает элементарного, например, как начать урок.

Впрочем, по мнению Ольги, современная школа и не занимается обучением детей - скорее, в ее задачи входит дрессировка. «Я идеализировала профессию, - говорит она. - Думала, мы будем как одна команда, все вместе, но оказалась в суровой реальности. Учителя, как правило, вынуждены давать детям то, что нужно, а не то, что интересно и привлекает к предмету. Есть программа, мониторинги, ВПР, ЕГЭ, ГИА, тесты - вот на это мы и натаскиваем детей. На это уходит много времени, а значит, наши уроки становятся скучными. Мы просто плавно перетекаем из одного теста в другой».

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«В школу молодые сейчас идут либо от великой любви к профессии, либо от безысходности, - причем вторых больше, чем первых, - признается Ольга. - От многих слышала: «Я бы пошла в библиотеку, но там совсем копейки получают, или в СМИ - но не умею работать журналистом. А еще лучше - в администрацию, но там и без меня желающих много».

Великий учительский исход продолжается. Низкие зарплаты, неуважение к труду учителя, развал в системе профобразования, культурно-социальная специфика нынешней родительской и детской среды... По сути, то, что происходит сегодня со школой, - срез того, что происходит в обществе в целом. Закончим, пожалуй, простым примером: в одной из псковских школ рассказали, что нынешних семиклассников проверяют на скорость чтения - просто некоторые дети в 13 лет читают по слогам.

Елена Никитина