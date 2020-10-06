Общество

Псковичей приглашают на службу по контракту в погрануправление

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются:

денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;

бесплатное медицинское обеспечение;

страхование жизни и здоровья;

предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

обеспечение вещевым довольствием;

предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;

наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Желающим поступить на военную службу по контракту необходимо обращаться по следующим адресам: