Псковичей приглашают на службу по контракту в погрануправление

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего (полного) общего.
Военнослужащим предоставляются:
- денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- страхование жизни и здоровья;
- предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;
- обеспечение вещевым довольствием;
- предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
- наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.
Желающим поступить на военную службу по контракту необходимо обращаться по следующим адресам:
- г. Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8(8112)69-81-21, 69-82-28;
- Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9; тел. 8(81131)2-13-31;
- Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1; тел.8(81148)2-17-95;
- Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8(81147)2-17-49;
- Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4Е, тел. 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;
- Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, д. 28Б, тел. 8(81151)2-14-62.