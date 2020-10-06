Общество

Праздничный обед и концерт организовали в Пскове для бывших узников концлагерей

Члены Псковской областной общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» провели тематическую встречу, посвященную Дню пожилого человека. Для всех собравшихся был организован праздничный обед, а творческие коллективы Дома офицеров преподнесли ветеранам подарок - танцевальные и вокальные номера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина.

«Детства у нас не было: кто-то находился в концлагерях в годы войны, кто-то работал на полях. Но все мы выросли, вырастили детей. Сейчас всем нам более чем по 75 лет. Наша задача - воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, чтобы ребята знали, что такое война, сколько горя она приносит людям. Эта встреча состоялась благодаря помощи благотворителей, а именно большую поддержку нам оказывает Юрий Юрьевич Сорокин, у нас с ним многолетняя дружба», - рассказала председатель организации Раиса Кудина.

Поздравления с Днем пожилого человека в этот день ветераны принимали и от представителей власти - от областного Собрания и Псковской городской Думы. От себя лично и от лица депутатов регионального парламента бывших узников поздравил вице-спикер Юрий Сорокин. «К сожалению, вам досталась нелегкая судьба, на ваши плечи выпали непростые испытания военного времени. Но важно, что сейчас вы вместе с нами. А ваша работа по патриотическому воспитанию молодежи заслуживает всяческого уважения и поддержки. И сейчас наша задача вместе с руководством области и города сделать вашу жизнь как можно комфортнее и благополучнее», - обратился парламентарий к собравшимся.

Региональная общественная организация «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» существует с 1989 года. Ее цель – социальная защита ветеранов, повышение уровня их жизни. Многие пожилые люди за эти годы отдохнули в санаториях страны и ближнего зарубежья. Кроме того, члены организации регулярно проводят встречи со школьниками, различные мастер-классы, а также участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы и памяти жертв фашизма.