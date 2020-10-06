Общество

Благоустройство кладбища в Острове завершат до 1 мая 2021 года

Кладбище в городе Острове благоустроят до 1 мая 2021 года. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Контракт по итогам электронного аукциона планируется заключить с ООО «ДСПМК Островская». Рабочим предстоит расчистить кладбище от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, произвести сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней.

Кроме того, они обустроят водоотвод, подъездную дорогу и проезды. На благоустройство кладбища из районного бюджета направили 4 млн 635 тысяч рублей.