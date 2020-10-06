Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Новый дорожный знак глазами детей»

Маленьких псковичей приглашают принять участие в конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей», приуроченном к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.

Конкурс пройдет с 5 октября по 5 ноября. К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +79676401745 (WhatsApp, Viber, Telegram) в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Он не является государственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. В 2020 году событие выпадает на 15 ноября.

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной назван в память о девочке, попавшей в ДТП 11 апреля 1997 года, в результате которого от полученных травм она ушла из жизни. Миссия фонда — помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.