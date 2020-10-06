Общество

Два факта нарушения правил охоты выявили псковские росгвардейцы

В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Операция была организована с целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия. В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В ходе операции проверено 124 владельца охотничьего оружия. В результате было выявлено 2 факта нарушения правил охоты и 1 факт нарушения действующего законодательства в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.