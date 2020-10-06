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Общество

Почти 2 млн рублей направили на капремонт Воронцовской школы в Островском районе

06.10.2020 17:00|ПсковКомментариев: 0

1 млн 842 тысячи 388 рублей направили на капитальный ремонт здания Воронцовской средней школы в Островском районе. Эта информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Помимо прочих работ, предстоит обновление фасадов, обустройство железобетонных крылец, установка умывальников, прокладка трубопроводов водоснабжения и внутренних трубопроводов канализации, установка водонагревателей, смена дощатых полов в зале на первом этаже, установка оконных блоков из ПВХ-профилей. Также ремонтные работы пройдут в моечной кухонной посуды и зале для приготовления пищи.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 15 октября. Источник финансирования - бюджет Островского района в виде субсидий из областного бюджета. Срок выполнения работ - в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Теги: #капремонт #островский район #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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